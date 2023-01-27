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В США трех человек обвинили в покушении на критиковавшего Иран журналиста

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
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Министерство юстиции США предъявило обвинение трем мужчинам, которых подозревают в покушении на журналиста иранского происхождения. Об этом 27 января сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

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Фигурантами дела стали Рафат Амиров, Халид Мегдиев и Полад Омаров. Последний был арестован в Чехии и ожидает экстрадиции в США, остальные были задержаны на территории Соединенных Штатов. Следствие называет их всех участниками «восточноевропейской преступной организации».

По данным правоохранительных органов, они должны были убить гражданина США, освещающего политические события в Иране и критикующего действующую власть в республике. Имя журналиста, который проживает в Нью-Йорке, не называется.

В июле 2022 года, после нескольких неудачных попыток совершить покушение, Мегдиев был задержан дорожной полицией. При нем были обнаружены автомат АК-47, патроны к нему и крупная сумма денег.

15 декабря глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что самыми опасными местами для журналистов в 2022 году стали Украина, Мексика и Гаити. По его словам, за год в мире погибли 67 журналистов, в 2021 году этот показатель составил 47 человек.

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