Власти Липецка объявили аукцион на реновацию квартала в центре города

Власти Липецка объявили аукцион на комплексное развитие квартала в районе улиц Радиаторной и Калинина. Об этом сообщает городская администрация.

«Застройщику, выигравшему аукцион, предстоит возвести в центре города, на месте аварийного и ветхого жилого фонда, новый микрорайон с сопутствующей социальной инфраструктурой», — говорится в сообщении.

Общая площадь территории под реновацию составляет 8,09 га, уточняет GOROD48. Сейчас на ней располагаются 57 частных и 14 многоквартирных домов, пять нежилых объектов.

Предполагается, что реализация проекта займет 10 лет. В квартале построят многоквартирные дома и детский сад, проведут новые сети водо-, тепло- и электроснабжения. Также предусмотрены озеленительные работы и создание транспортной инфраструктуры, пишет LipetskMedia.

По данным городской администрации, это уже второй аукцион на комплексное развитие территории в черте Липецка. Первый контракт был заключен в конце декабря 2022 года с ООО СЗ «Спецфундаментстрой». Реновация затронет квартал в границах улиц Нестерова, Качалова, Гагарина и переулка Попова.