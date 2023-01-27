Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области

Пять человек, в том числе трое детей, получили травмы в результате ДТП у поселка Кингисеппский в Ленинградской области. Об этом 27 января сообщило следственное управление СК РФ по региону.

«Рейсовый автобус, в котором находилось 15 человек, съехал в кювет и упал на бок. По предварительным данным, пострадали двое взрослых и трое детей, которые получили повреждения средней и легкой тяжести», — говорится в сообщении в Telegram ведомства.

Следователи организовали доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Накануне в Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Он сворачивал с трассы А-180 «Нарва» и не пропустил легковушку, ехавшую без фар. Водитель машины погибла на месте.