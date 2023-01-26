Женщина погибла в ДТП с автобусом в Ленинградской области

Смертельное ДТП произошло на трассе А-180 «Нарва» вечером 26 января в Ленинградской области. Автобус поворачивал с шоссе и не пропустил легковушку, которая ехала без фар. Женщина, находившаяся за рулем авто, погибла.

В момент аварии в автобусе находилось три человека, никто из них не пострадал. Водителя автобуса отправили на медосвидетельствование.

23 января в Приморском районе Санкт-Петербурга мужчина попал под трамвай. Очевидцы рассказали, что он был пьян и сам упал на пути.