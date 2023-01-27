В Египте обнаружили гробницу с 4300-летней мумией

Археологи Египта обнаружили гробницу с древнейшей мумией. Находка сделана на территории некрополя Саккара. В местечке Гиср Аль-Мудир находится крупное кладбище. Ученые нашли погребальную шахту глубиной 15 м с саркофагом, передает телеканал «Известия». Судя по надписям на верхней части, захоронение сделано 4300 лет назад. Мумия покрыта золотыми листьями. Вокруг саркофага стояло множество каменных сосудов.

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