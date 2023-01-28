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Дерматолог назвала опасные последствия наращивания ресниц

Дерматолог Тону: наращивание ресниц может привести к дистрофии ресниц и  раздражению роговицы
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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Процедура наращивания ресниц опасна аллергическими реакциями, дистрофией ресниц, раздражением роговицы и другими осложнениями. Об этом в беседе с «Известиями» предупредила врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» Ангелина Тону в субботу, 28 января.

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«Процедуры красоты не всегда являются безобидными. Порой ошибка мастера или использование некачественных материалов может вызвать серьезные осложнения, требующие долгого лечения. Главная опасность наращивания ресниц — высокий риск появления у человека аллергической реакции на состав, который используется при процедуре, а также дистрофия ресниц», — отметила эксперт.

Она пояснила, что из-за частого применения клеящих веществ ресницы могут истончиться, а луковицы ослабнуть, в результате чего появится риск выпадения. Под тяжестью искусственных ресниц настоящие волоски выпадают, что может привести к замедлению или полному прекращению роста ресниц. Столкнувшись с такими проблемами, женщины вынуждены длительное время восстанавливать волоски.

Как уточнила Тону, безопасность процедуры наращивания ресниц зависит от многих факторов: качества и состава клея, профессионализма мастера, общего состояния здоровья. Так, во время простудных, вирусных заболеваний и на фоне приема медикаментов может возникнуть аллергическая реакция.

«У многих людей нередко проявляются и индивидуальные особенности организма — например, аллергическая реакция на коже век. При этом от некачественного наращивания ресниц страдает не только кожа, но и глаза. Клей и искусственные волоски могут вызывать раздражение роговицы или конъюнктивы, покраснение глаз, инфекции, синдром сухого глаза, жжение и зуд», — предостерегла врач.

Она также перечислила рекомендации, которые помогут избежать негативных последствий при наращивании ресниц. В частности, дерматолог советует обращаться только в проверенные клиники и салоны красоты к опытным мастерам, а также не проводить процедуру при наличии воспалительных заболеваний глаз. Кроме того, важно заранее проводить тест реакции кожи на состав клея, а в случае дискомфорта или раздражения после процедуры удалять искусственные ресницы.

Накануне Тону раскрыла также раскрыла опасность маникюра с использованием гель-лака. По ее словам, применение ультрафиолетовой лампы в ходе процедуры может вызывать заболевания ногтевой пластины. Кроме того, риски для здоровья связаны и с составом самого лака, и с техникой его удаления.

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