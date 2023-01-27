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Верховный суд Нидерландов примет решение о передаче скифского золота 15 сентября

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Генеральный прокурор Нидерландов Теа Тьердем допустил, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче «скифского золота» Украине останется в силе. Однако Верховный суд страны примет окончательное решение 15 сентября.

Скиф и правда: почему суд в Амстердаме решил отдать крымское золото Украине
И как еще Россия может побороться за богатейшую коллекцию

«Мнение генерального прокурора является независимым советом для Верховного суда, который волен следовать этому совету или нет. Генеральный адвокат входит в состав прокуратуры при Верховном суде», — говорится в заключении, опубликованном на сайте Верховного суда 27 января.

При этом музеи Крыма подали кассацию на решение суда передать скифское золото Киеву, отмечает «Газета.ru».

Год назад глава парламента полуострова Владимир Константинов заявил, что музеи Крыма намерены добиваться справедливости в вопросе о передаче «скифского золота» Украине. Он подчеркнул, что власти относятся к этому решению как к акту международного разбоя против музеев.

Тогда же появилась информация о том, что Следком РФ проводит доследственную проверку по факту хищения коллекции «скифского золота», принадлежащего четырем музеям Крымского полуострова. Отмечалось, что чиновники должны были своевременно оформить коллекцию «скифского золота» как неотъемлемую часть музейного фонда Российской Федерации, однако этого сделано не было.

Под «скифским золотом» подразумеваются экспонаты, отправленные в феврале 2014 года на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам. Всего в столицу Нидерландов было отправлено более 2 тыс. предметов. Однако после референдума и вхождения Крыма в состав РФ они так и не были возвращены обратно в музеи.

26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине «до стабилизации ситуации» на полуострове. Инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности — только о передаче.

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