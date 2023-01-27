Запрет выхода на лед Чудского озера отменили в Псковской области
В Гдовском районе Псковской области вновь разрешили выход на лед Чудского озера. Соответствующее распоряжение подписал глава района Алексей Васильев.
«Отменить с 26 января распоряжение комиссии Гдовского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 16 января 2023 года», — говорится в распоряжении.
Выезжать на лед Чудского озера на автотранспорте по-прежнему запрещено. Аналогичные ограничения действуют на озере Теплое.
Как уточняет Псковская Лента Новостей, запрет на выход на лед Чудского озера действовал с 17 января.