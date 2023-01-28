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Концерт Элтона Джона в Новой Зеландии отменили из-за наводнения

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Niyi Fote
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Концерт британского певца Элтона Джона, который должен был состояться в новозеландском Окленде 27 января, отменили незадолго до начала. Об этом сообщили организаторы, когда тысячи поклонников уже собрались на стадионе Mt Smart в ожидании исполнителя.

Метеорологическое агентство MetService 26 января предупредило о внезапных наводнениях и неблагоприятных погодных условиях. В пятницу вечером, 27 января, транспортные власти перекрыли часть автомагистрали, которая делит Окленд пополам. Желающие попасть на концерт были вынуждены добираться по наводненным улицам пешком, без возможности воспользоваться транспортом.

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«Наш автобус попал под волну наводнения по дороге на концерт, который только что отменили. Все основные дороги закрыты из-за непогоды, так что обратно домой нет пути», — написал один из пользователей Twitter.

Элтон Джон прокомментировал отмену выступления спустя 5 часов после заявления организаторов на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я невероятно расстроен тем, что сегодняшнее шоу в Окленде отменили. Я был на месте и решил провести концерт, так как прогноз погоды, который мы получили ранее, не был окончательным. Но нам пришлось следовать решению местных аварийных служб и отменить шоу», — пишет певец.

В Окленде на мероприятие было выделено два дня, 27 и 28 января, пока неизвестно будет ли отменен также и субботний концерт.

В понедельник, 23 января, агентство Xinhua анонсировало прощальные выступления Джона по Новой Зеландии в рамках тура Farewell Yellow Brick Road, который должен был состояться в 2021 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. О завершении своей гастрольной карьеры исполнитель заявил еще в 2018 году, предупредив поклонников, что теперь он хочет заняться исключительно музыкой.

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