Концерт Элтона Джона в Новой Зеландии отменили из-за наводнения

Концерт британского певца Элтона Джона, который должен был состояться в новозеландском Окленде 27 января, отменили незадолго до начала. Об этом сообщили организаторы, когда тысячи поклонников уже собрались на стадионе Mt Smart в ожидании исполнителя.

Метеорологическое агентство MetService 26 января предупредило о внезапных наводнениях и неблагоприятных погодных условиях. В пятницу вечером, 27 января, транспортные власти перекрыли часть автомагистрали, которая делит Окленд пополам. Желающие попасть на концерт были вынуждены добираться по наводненным улицам пешком, без возможности воспользоваться транспортом.

«Наш автобус попал под волну наводнения по дороге на концерт, который только что отменили. Все основные дороги закрыты из-за непогоды, так что обратно домой нет пути», — написал один из пользователей Twitter.

Элтон Джон прокомментировал отмену выступления спустя 5 часов после заявления организаторов на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я невероятно расстроен тем, что сегодняшнее шоу в Окленде отменили. Я был на месте и решил провести концерт, так как прогноз погоды, который мы получили ранее, не был окончательным. Но нам пришлось следовать решению местных аварийных служб и отменить шоу», — пишет певец.

В Окленде на мероприятие было выделено два дня, 27 и 28 января, пока неизвестно будет ли отменен также и субботний концерт.

В понедельник, 23 января, агентство Xinhua анонсировало прощальные выступления Джона по Новой Зеландии в рамках тура Farewell Yellow Brick Road, который должен был состояться в 2021 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. О завершении своей гастрольной карьеры исполнитель заявил еще в 2018 году, предупредив поклонников, что теперь он хочет заняться исключительно музыкой.