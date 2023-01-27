Дело возбудили после массовой гибели зайцев в Ростовской области

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту массовой гибели зайцев. Трупы диких животных стали часто находить на полях.

Как пишет RostovGazeta, по некоторым данным, животные погибают из-за яда для грызунов. Отравления зафиксировали в четырех районах. Так, в декабре 2022 года 19 мертвых зайцев и двух погибших фазанов обнаружили в Кагальницком районе. В январе также находят мертвых животных.

Официальной информации по факту случившегося пока не было.

В августе 2022 года сообщалось, что в Уфе в микрорайоне Инорс зафиксирована массовая гибель собак. За несколько дней погибли десятки животных. Среди них были не только дворовые, но и породистые собаки. По мнению ветеринаров, четвероногих кто-то отравил крысиным ядом.