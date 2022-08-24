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Собаки массово погибли от отравления в Уфе

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Steffen Wächter
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Полиция в Уфе начала проверку после сообщений в СМИ о массовой гибели собак в микрорайоне Инорс. Об этом сообщили 24 августа в пресс-службе МВД по Башкирии.

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Как сообщила местная пресса, в микрорайоне за несколько дней погибли десятки животных. При этом среди них не только дворовые, но и породистые, домашние. По мнению ветеринаров, четвероногих кто-то отравил крысиным ядом.

«По выявленной публикации в ходе мониторинга СМИ сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали «РИА Новости» в Управлении МВД РФ по городу Уфе.

В марте сообщалось, что в Сыктывкаре возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Массовое отравление собак было зафиксировано в пригородном поселке Нижний Чов. По информации пресс-службы МВД по Республике Коми, яд обнаружен в телах шести погибших животных.

До этого, 21 января, в подмосковном городе Талдоме было также возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными после обнаружения запертыми в деревне Карачуново в хозяйственных постройках десятков кошек, которые долгое время пробыли без пищи. В результате не менее двух животных погибли, еще несколько кошек оказались истощены.

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