Власти Омска продали старейшую сеть книжных магазинов за 43 млн рублей

Администрация Омска избавилась от старейшей в городе сети книжных магазинов. Новым ее владельцем стал бизнесмен Игорь Бабиков.

По итогам аукциона, который состоялся 26 января 2023 года «Омский книготорговый дом» продан за 42,8 млн рублей. Протокол о результатах торгов опубликовал городской департамент имущественных отношений.

Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН», за акции и шесть нежилых помещений сети боролись 10 участников. Только четверых допустили к торгам. Победителем признали совладельца и бывшего директора «Омскметаллооптторга» Игоря Бабикова.

Сумма, которую предложил за лот бизнесмен, на 5,6 млн рублей превышает первоначальную цену.

Судьба «Омского книготоргового дома» решалась на протяжении нескольких лет. В итоге власти одобрили его приватизацию. В 2014 году предприятие преобразовали в АО, однако все его акции принадлежали городской администрации. Организация считалась убыточной.

ИА «Город55» уточняет, что Игорь Бабиков включен в список самых богатых людей Омской области. В 2021 году его состояние оценивалось в 777 млн рублей. Бабикова осудили за мошенничество с вкладами «Промсвязьбанка», однако два года назад он вышел на свободу по УДО.