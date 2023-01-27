Девушку похитили на автобусной остановке в Москве

Момент похищения девушки на автобусной остановке Москве попал на видео. Об этом 27 января сообщил источник «Известий».

По словам потерпевшей, вечером 24 января она ждала автобус в районе 74-го км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Рядом с ней остановился автомобиль, в котором находились трое мужчин. Они силой заставили ее сесть в салон, после чего увезли в лес и совершили акт сексуального насилия. Через некоторое время девушку отвезли в город и высадили на улице, преступники скрылись.

После случившегося девушка обратилась в полицию, на данный момент следователями ведется проверка. Момент похищения был зафиксирован уличными камерами.

18 января московские полицейские похитили лейтенанта полиции из Электростали и требовали у него выкуп в размере 500 тыс. рублей. Они избили потерпевшего и угрожали ему предметом, похожим на пистолет, после чего отвезли обратно к месту похищения. Преступников задержали через два дня после произошедшего.