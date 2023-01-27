Реклама
Прямой эфир
Интернет
Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за распространение фейков
Политика
Новый посол США прибудет в МИД РФ на следующей неделе
Мир
В Евросоюзе заявили о праве ЮАР на проведение военных учений с Россией
Мир
В МИД РФ назвали ложью слова генсека НАТО о неучастии в украинском конфликте
Экономика
Российские банки в 2022 году получили прибыль в 203 млрд рублей
Туризм
«Аэрофлот» возобновит полеты в Казахстан с 1 февраля
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить границу континентального шельфа в Арктике
Мир
В Дании заявили об отсутствии планов поставлять Киеву танки
Спорт
Джокович вышел в финал Australian Open и побил рекорд по числу побед подряд
Экономика
В ЦБ спрогнозировали рост ипотечного и потребительского кредитования в России
Мир
В Германии отвергли возможность предоставления боевой авиации Киеву
Мир
Посла Ирана вызвали в МИД Азербайджана в связи с нападением на посольство в Тегеране

Девушку похитили на автобусной остановке в Москве

Момент похищения девушки на автобусной остановке в Москве попал на видео
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Момент похищения девушки на автобусной остановке Москве попал на видео. Об этом 27 января сообщил источник «Известий».

По словам потерпевшей, вечером 24 января она ждала автобус в районе 74-го км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Рядом с ней остановился автомобиль, в котором находились трое мужчин. Они силой заставили ее сесть в салон, после чего увезли в лес и совершили акт сексуального насилия. Через некоторое время девушку отвезли в город и высадили на улице, преступники скрылись.

После случившегося девушка обратилась в полицию, на данный момент следователями ведется проверка. Момент похищения был зафиксирован уличными камерами.

18 января московские полицейские похитили лейтенанта полиции из Электростали и требовали у него выкуп в размере 500 тыс. рублей. Они избили потерпевшего и угрожали ему предметом, похожим на пистолет, после чего отвезли обратно к месту похищения. Преступников задержали через два дня после произошедшего.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023