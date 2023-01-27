В Польше от взрыва газа рухнул жилой дом

Семь человек пострадали при разрушении жилого дома из-за взрыва газа в польском Катовице утром 27 января. Как уточняет телеканал TVP Info, среди пострадавших двое детей.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

Предполагается, что в момент обрушения в трехэтажном жилом доме находились восемь человек. В настоящее время поиски еще одного продолжаются. На месте разбором завалов занимаются спасатели.

Рухнувшему зданию насчитывалось более 100 лет. Из-за происшествия в соседних зданиях и двух близлежащих школах выбило оконные стекла.

17 ноября 2022 года один человек погиб и не менее 20 пострадали в результате обрушения трех жилых зданий в иракском городе Сулеймания. Причиной происшествия также стал взрыв баллона с газом.