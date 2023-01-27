Нуланд порадовалась тому, что «Северный поток - 2» превратился в «груду металла»

Нуланд порадовалась тому, что «Северный поток - 2» превратился в «груду металла»

2023-01-27 13:07:57

2023-01-27 13:07:57

2023-01-27 13:07:57

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