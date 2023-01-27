Два человека погибли в ДТП на трассе в Тюменской области

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с грузовиком на трассе в Тюменской области. Два человека погибли.

Авария произошла вечером 26 января на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск на территории Уватского района. По данным Госавтоинспекции, 29-летняя женщина — водитель автомобиля Nissan Teana выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Scania. В результате ДТП автомобилистка и ее 25-летняя пассажирка погибли на месте. Об этом сообщает портал «Наш город».

Известно, что погибшую за последний год десять раз штрафовали за превышение скоростного режима.

В Приморском крае автомобиль Honda Odyssey при выезде на встречную полосу дороги Раздольное – Хасан врезался в грузовик. От удара легковушку отбросило на ограждение. Пятилетний ребенок погиб, еще четыре человека пострадали.