Ребенок погиб и еще четыре человека пострадали в ДТП в Приморье

Пятилетний ребенок погиб в аварии на дороге Раздольное – Хасан в Приморском крае. Еще четыре человека пострадали и были госпитализированы, сообщили 27 января в управлении МВД по региону.

Отмечается, что все пострадавшие и погибший несовершеннолетний ехали в Honda Odyssey. Водитель иномарки при обгоне не убедился в безопасности маневра и врезался в ехавший рядом автомобиль. После этого Honda вылетела на встречную полосу, столкнулась с грузовиком и ударом была отброшена на леерное ограждение.

Как уточнили в УМВД, ребенок находился в детском кресле за водительским сиденьем. Он получил травмы несовместимые с жизнью. Сам водитель и еще три пассажира — его супруга и две их дочки в возрасте 10 и 13 лет — госпитализированы.

Полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее в этот день на 681 км автодороги Уссурийск – Владивосток произошла крупная авария: столкнулись грузовик и автобус с 18 пассажирами. По последним данным, в травмпункт были доставлены 17 пассажиров. Водитель грузовика получил сотрясение мозга и перелом. Его пришлось извлекать из кабины спасателям, так как машину деформировало.