Военкор «Известий» показал разрушенный ВСУ краеведческий музей в Мариуполе

Сотрудники краеведческого музея в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) впервые после отступления украинских войск смогли попасть на работу. Здание музея сильно разрушено, на его территории работают саперы, передает в пятницу, 27 января, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Как сообщает журналист, Мариупольский краеведческий музей лежит в руинах и представляет собой сплошное минное поле. Наткнуться можно как на неразорвавшиеся гранаты, так и на боеприпасы, оставленные националистами. Найденные снаряды уничтожают на безопасном расстоянии от жилых домов.

Российские саперы работают максимально аккуратно. В труднодоступные места музейных фондов и хранилищ первым запускают робота. Сейчас в здании Мариупольского краеведческого музея относительно безопасно.

Внутри музея лежат кости доисторических животных времен палеолита, которым не меньше 18 тыс. лет. Они покрыты золой и пеплом. Тут же находятся греческие амфоры XVII века. Первое что бросается в глаза на фоне всеобщей разрухи, — уцелевшие скифские скульптуры и нетронутые выстрелами изваяния политических деятелей.

По словам директора музея Раисы Башко, перед отступлением националисты подожгли музей. Экспозиция почти из 50 тыс. редких экспонатов практически полностью уничтожена.

«Сохранилось 10%. Это то, что не сгорело. Было в подвале. Пламя не дошло», — сказала Башко.

Она отметила, что украинским националистам уже давно нет никакого дела до истории. Они пытаются ее переписать на свой лад угрозами и силой.

Заместитель директора по научной работе Надежда Гашененко добавила, что украинские боевики с битами в руках требовали уничтожать некоторые материалы экспозиций — в основном они связаны с битвой под Москвой, Сталинградской и Курской битвами.

«Вызвали меня в зал и сказали, что эти материалы должны быть убраны. Затем вытащили биту и говорят: «Не уберешь — приведу правосеков, мы тут побьем всё». Получается, свое обещание они сдержали, сровняв историю Мариуполя, да и целой страны с землей. Впрочем, кое-что всё же уцелело», — поделилась сотрудница музея.

Здание находится в самом центре Мариуполя. Эта часть города пострадала больше всего. Несмотря на серьезные разрушения, краеведческий музей обещают восстановить до конца года.

Ранее, в конце 2022 года, художественный руководитель Мариупольского театра драмы заслуженный артист России Александр Ростов рассказал «Известиям», как проходят работы по восстановлении взорванного националистами здания театра. По его словам, выглядеть театр будет абсолютно так же, как до взрыва. Восстановить его планируется за два года.