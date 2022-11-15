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Худрук Мариупольского театра рассказал о восстановлении взорванного здания

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Здание Мариупольского театра драмы будет восстановлено за два года. Выглядеть оно будет абсолютно так же, как до взрыва. Об этом «Известиям» 14 ноября сообщил заслуженный артист России Александр Ростов.

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В августе 2022 года он возглавил театр, который теперь называется Мариупольский республиканский академический ордена «Знак Почета» русский драматический театр.

«Его демонтируют, обнаружат все коммуникационные сооружения — воду, электричество. И возведут абсолютно такое же, какое было до взрыва. Сейчас подъездные пути оформляются для подхода тяжелой техники. На днях начнутся глобальный демонтаж и подвоз материалов. Театр обнесен огромными железными конструкциями с шикарными баннерами во славу русской культуры, где изображены наши великие писатели. Выглядит все это элегантно, театрально. Мы надеемся, что за два года наши санкт-петербургские друзья вернут городу его любимый театр, любимое место мариупольцев — отсюда расходятся все улицы города», — поделился худрук.

Ростов рассказал, что всего с началом творческого сезона театр, который сейчас играет на сцене Центра детско-юношеского творчества, выпустил девять премьерных спектаклей. Еще одну премьеру коллектив готовит для детей Мариуполя к зимним праздникам: 23 декабря состоится первый показ спектакля-карнавала «Бременские музыканты» с новогодним утренником «Кругосветное путешествие Снегурочки с Дедом Морозом».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 15 ноября, в 10:00

Мариупольский театр будет абсолютно таким же, каким был до взрыва

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