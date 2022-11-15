Худрук Мариупольского театра рассказал о восстановлении взорванного здания

Здание Мариупольского театра драмы будет восстановлено за два года. Выглядеть оно будет абсолютно так же, как до взрыва. Об этом «Известиям» 14 ноября сообщил заслуженный артист России Александр Ростов.

В августе 2022 года он возглавил театр, который теперь называется Мариупольский республиканский академический ордена «Знак Почета» русский драматический театр.

«Его демонтируют, обнаружат все коммуникационные сооружения — воду, электричество. И возведут абсолютно такое же, какое было до взрыва. Сейчас подъездные пути оформляются для подхода тяжелой техники. На днях начнутся глобальный демонтаж и подвоз материалов. Театр обнесен огромными железными конструкциями с шикарными баннерами во славу русской культуры, где изображены наши великие писатели. Выглядит все это элегантно, театрально. Мы надеемся, что за два года наши санкт-петербургские друзья вернут городу его любимый театр, любимое место мариупольцев — отсюда расходятся все улицы города», — поделился худрук.

Ростов рассказал, что всего с началом творческого сезона театр, который сейчас играет на сцене Центра детско-юношеского творчества, выпустил девять премьерных спектаклей. Еще одну премьеру коллектив готовит для детей Мариуполя к зимним праздникам: 23 декабря состоится первый показ спектакля-карнавала «Бременские музыканты» с новогодним утренником «Кругосветное путешествие Снегурочки с Дедом Морозом».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 15 ноября, в 10:00

Мариупольский театр будет абсолютно таким же, каким был до взрыва