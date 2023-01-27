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Российские ученые разработали «умную» шапочку для лечения болезней мозга

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские ученые разрабатывают шапочку для лечения болезней головного мозга, в частности, болезни Альцгеймера. Разработка ведется в рамках стратегического проекта СГУ им. Чернышевского «Технологии персонализированной медицины» по программе Минобрнауки России «Приоритет 2030», узнали «Известия».

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Устройство состоит из головного убора со встроенными светодиодами для фототерапии и наручного смарт-анализатора для мониторинга сна. Оно поможет во время сна выводить из мозга токсичные вещества, которые накапливаются у пациентов с болезнью Альцгеймера. Здоровому человеку прибор позволит справиться с негативными последствиями бессонных ночей.

«Технология разработана на основе экспериментальных исследований СГУ. На мышах мы показали, что во время глубокого сна активируется система дренажа тканей головного мозга. Это увеличивает образование жидкостей головного мозга, и вместе с ними через лимфососуды выводятся токсичные соединения и метаболиты, в частности бета-амилоид (вещество, скопление которого вызывает дегенерацию клеток мозга и, как следствие, болезнь Альцгеймера. — Ред)», — рассказала «Известиям» заведующая кафедрой физиологии человека и животных СГУ Оксана Семячкина-Глушковская.

Исследования на животных показали, что прибор на 60% ускоряет вывод вредных веществ из клеток головного мозга, хотя на человеке эффективность воздействия шапочки еще не проверялась. В случае успешных испытаний вариант изделия для домашнего использования может поступить в продажу уже в этом году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 27 января, в 10:00

Головной прибор: «умные» шапочки выведут токсины из мозга

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