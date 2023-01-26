Дело насмерть сбившего пенсионерку самокатчика в Крыму направили в суд

В Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 17-летнего водителя электросамоката, который насмерть сбил пенсионерку. Об этом пишет в четверг, 26 января, ИА «Крыминформ» со ссылкой на старшего помощника регионального прокурора Марину Кузьменко.

Инцидент произошел в апреле 2022 года у дома № 4 на площади Генерала Захарова. По информации правоохранителей, молодой человек, ехавший на самокате Ninebot KickScooter Max, нарушил ПДД и наехал на пожилую женщину. В результате она получила телесные повреждения, в том числе открытую черепно-мозговую травму. Женщина умерла в больнице.

Как установило следствие, самокат по своим техническим характеристикам является мопедом с электродвигателем с максимальной номинальной мощностью в режиме длительной нагрузки превышающей 250 Вт.

Дело направили в Нахимовский районный суд Севастополя. Подозреваемому грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

В 2022 году в России зарегистрировали 838 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, в которых 19 человек погибли и 870 получили травмы. По сравнению с 2021 годом показатели аварийности выросли вдвое.