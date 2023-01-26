Автомобиль сбил 12-летнего ребенка в Коми

В Республике Коми автомобиль сбил 12-летнего мальчика. Об этом в четверг, 26 января, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел ранее в этот день в поселке Жешарт Усть-Вымского района в 08:10. Водитель Mitsubishi ехала по улице Молодежной и сбила ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате мальчик получил ушиб мягких тканей левого бедра и левого локтевого сустава.

23 января на трассе в Новосибирской области столкнулись минивэн Toyota Alphard и грузовик DAF с полуприцепом. Водитель Toyota и его молодая пассажирка погибли на месте.