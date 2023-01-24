Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

В Черепановском районе Новосибирской области в результате столкновения минивэна и грузового автомобиля погибли два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 23 января на 116-м км трассы Р-256 «Чуйский тракт». Предварительно установлено, что водитель минивэна Toyota Alphard не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик DAF с полуприцепом, пишет издание VN.ru.

В результате ДТП водитель Toyota и его молодая пассажирка погибли на месте. Из машины их извлекли спасатели при помощи специальных инструментов.

Как уточняет altapress.ru, еще один пассажир минивэна получил различные травмы и был госпитализирован в больницу. Все обстоятельства смертельного столкновения устанавливаются.

Утром 24 января в Коченевском районе Новосибирской области столкнулись легковая Mitsubishi и карета скорой помощи. Погибли водитель и пассажир иномарки, а также два пассажира скорой помощи.