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Россияне стали вдвое чаще досрочно гасить кредиты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В 2022 году россияне вдвое чаще стали закрывать потребкредиты раньше срока, посчитали для «Известий» в БКИ «Скоринг Бюро».

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По словам гендиректора БКИ «Скоринг Бюро» Олега Лагуткина, за прошедший год ситуация с полным закрытием кредитов раньше срока значительным образом изменилась. Средний уровень полного досрочного погашения по всем видам банковских займов увеличился сразу до 8% в первые месяцы года, а в отдельные периоды достигал 12,2%.

Ранее в 2020 и 2021 годах он почти не менялся и держался в районе 6,5–7%, уточнил он.

Наиболее существенные изменения отмечаются по самому массовому виду кредитования — потребзаймам (без учета POS-кредитов). Если в 2020-м и 2021-м в среднем полное досрочное погашение проходило по 9–9,5%, то в прошлом году показатель вырос до 18 и 23–26% в пиковые периоды — с марта по май, отметил Лагуткин.

Он добавил, что по ипотеке этот показатель в отдельные месяцы достигал 1,7%, что в четыре раза выше значений за предыдущие периоды. По автокредитам также был рост, хотя и менее выраженный.

Причинами частого досрочного погашения стало желание граждан отказаться от дополнительных заимствований в условиях неопределенности относительно уровня дохода и его стабильности в будущем, подчеркнул глава бюро. К концу 2022-го показатели полного досрочного погашения по потребзаймам еще не вернулись к уровням прошлых лет и остаются повышенными (10–12%). Тогда как по другим видам кредитов они вновь пришли к своим многолетним значениям, подытожил он.

В ряде крупнейших банков «Известиям» подтвердили отмечаемую БКИ тенденцию. Эксперты уверены, что причина роста досрочных погашений в желании заемщиков пораньше избавиться от долгов в условиях неопределенности. Впрочем, по их мнению, заранее гасить заем не всегда рационально.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

И в долг, и в гриву: россияне стали вдвое чаще досрочно гасить кредиты

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