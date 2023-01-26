Рябков заявил об отсутствии у России планов насильно удерживать США в ДСНВ

Россия не будет насильно удерживать США в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил в интервью газете «Коммерсантъ» в четверг, 26 января.

Дипломат отметил, что если Соединенные Штаты в пропагандистских целях решат усугубить ситуацию, это будет их выбор.

«Нам не привыкать к тому, как Вашингтон разрушает соглашения в области контроля над вооружениями вместо того, чтобы предпринять конкретные практические шаги по укреплению их жизнеспособности», — сказал он.

Рябков добавил, что развал договора вызовет глубокое сожаление, однако российская сторона насильно не будет удерживать другую сторону в ДСНВ, передает RT.

Ранее, 28 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что позиция США по возобновлению инспекций в рамках ДСНВ является не очень честной.

Он напомнил о преамбуле к договору, в которой говорится о том, что стороны признают неразрывную связь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями. Эта связь имеет решающее значение при разговорах о сокращении стратегических вооружений.

По его словам, США разрушают это обязательство. Сегодня глобальная противоракетная оборона выстраивается по периметру границ РФ и Китая. При этом уже никто не скрывает, что противоракетная система должна помогать сдерживать Россию и Китай, указал Лавров.

Он отметил, что, согласно договору, отношения нового типа между РФ и США должны быть основаны на взаимном доверии, взаимном уважении и сотрудничестве. Однако США всё это перечеркнули.

Кроме того, Лавров отметил, что санкции, введенные американской стороной, серьезно осложнили возможности для осуществления встречных инспекций с технической точки зрения. Несмотря на это, США очень хотят возобновить эти инспекции, регулярно направляя сигналы об этом.

Он также отметил, что у России сегодня не возникает особого желания вести диалог с западными странами.

В январе 2021 года президент России Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Вместе с тем ситуация изменилась после начала спецоперации на Украине. В августе 2022 года Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД страны объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Соединенных Штатах Америки.