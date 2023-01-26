Проблемный ЖК «Парус» достроят в Нижнем Новгороде к апрелю

В Нижнем Новгороде к апрелю 2023 года планируют завершить строительство проблемного ЖК «Парус». Об этом ИА «НьюсНН» рассказали в региональном минстрое.

Сейчас на объекте монтируют лифты, остекляют витражные конструкции и завершают отделку подъездов. Почтовый адрес дома уже получен, отметили в минстрое.

Строительство ЖК «Парус» началось в 2008 году. В 2015-м работы приостановили, а объект передали новому застройщику, который впоследствии обанкротился.

Возобновить строительство удалось в 2020-м с приходом нового застройщика — ООО «Добрострой». Изначально он планировал возвести объект до конца 2022 года, но сроки были продлены. Теперь сдать новый ЖК планируется до конца марта 2023 года.

В середине декабря сообщалось, что суд в Нижнем Новгороде обязал застройщика законсервировать ЖК «Дом у озера». Строительство жилого комплекса фактически заморожено с 2019 года.