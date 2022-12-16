Нижегородский ЖК «Дом у озера» законсервируют по решению суда

Застройщик ЖК «Дом у озера» в Нижнем Новгороде по требованию суда должен законсервировать объект. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку, которая показала, что строительство жилого комплекса фактически заморожено с 2019 года. Однако застройщик не законсервировал объект, не укрыл построенную часть от осадков.

Специалисты пришли к выводу, что это может оказать негативное воздействие на строение высотой 15 этажей, а также привести к обрушению и обвалу стен. Подобная ситуация представляет угрозу для людей, пишет ИА «НьюсНН».

Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал застройщика законсервировать «Дом у озера».

В ноябре сообщалось, что в Омской области с начала 2022 года восстановили права 145 участников долевого строительства. Вопросы были решены по семи проблемным объектам.