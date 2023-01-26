Вдову Кобзона госпитализировали из-за проблем с сердцем

72-летняя Нелли Кобзон, вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона, госпитализирована из-за проблем с сердцем. Об этом 26 января сообщает источник «Известий».

Несколько дней назад женщина почувствовала недомогание, попробовала пить лекарства, но это не помогло. Она приняла решение обратиться к врачам.

Медики госпитализировали ее в отделение хирургического лечения сложных нарушений.

По предварительным данным, у Нелли Кобзон пароксизмальная форма фибрилляции предсердий.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года из-за онкозаболевания.