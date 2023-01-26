Шкурный вопрос: что было на Неделе высокой моды в Париже

Рэп-исполнительница Доджа Кэт на подиум не выходила, но поразила воображение публики туалетом, включавшим в себя 30 тыс. кристаллов Swarovski, приклеенных к телу и раскрашенных в красный цвет. Вся операция заняла более пяти часов