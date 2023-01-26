Шкурный вопрос: что было на Неделе высокой моды в Париже

В Париже завершилась очередная весенняя Неделя высокой моды. Свои творения представили на суд публики знаменитые дизайнеры из нескольких стран мира. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Estrop
Дом Schiaparelli представил коллекцию, вдохновением для которой послужила «Божественная комедия» Данте. Муляжи голов хищников возмутили защитников живой природы, несмотря на то что для их изготовления использовался пластик и искусственный мех
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Фото: Getty Images/Estrop
Среди участниц показа Schiaparelli были Наоми Кэмпбелл (на фото) и россиянка Ирина Шейк
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Фото: Getty Images/Arnold Jerocki
Рэп-исполнительница Доджа Кэт на подиум не выходила, но поразила воображение публики туалетом, включавшим в себя 30 тыс. кристаллов Swarovski, приклеенных к телу и раскрашенных в красный цвет. Вся операция заняла более пяти часов
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Фото: Getty Images/Estrop
На показе Schiaparelli, для которого и подготовилась Доджа Кэт, ее вызов смогли парировать, лишь покрыв нескольких моделей золотым тоном и украсив золотыми украшениями
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Фото: Getty Images/Richard Bord
Индийский модельер Рахул Мишра привез в Париж коллекцию «Космос». Каждое платье — плод кропотливого труда делийских ремесленников, вручную работавших над вышивкой
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Фото: Getty Images/Estrop
Золотом сверкала и коллекция француза Стефана Роллана, вдохновлявшегося «бразильским барокко» католических церквей в Баия
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Фото: Getty Images/Thierry Chesnot
Дом Alexandre Vauthier решил не провоцировать публику и использовал в своей коллекции вызывающе искусственный мех режущих глаз «кислотных» цветов
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Фото: Getty Images/Peter White
Голландские авангардисты Виктор Хорстен и Рольф Снурен (Viktor & Rolf) решили делать всё наоборот и показали платья, которые следует носить наперевес или даже вообще вверх подолом
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Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
88-летний Джорджо Армани нашел в себе силы выйти на подиум в финале показа очередной коллекции дома Giorgio Armani
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Фото: Getty Images/Richard Bord
Греческий модельер Селия Критариоти использовала в коллекции африканские мотивы и эллинистические орнаменты
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Фото: Getty Images/Victor Boyko
Парижская марка On Aura Tout Vu выпустила на подиум персонажей ночных кошмаров в стиле киберпанк
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Фото: Getty Images/Francois Durand
Саудовский дизайнер Мохаммед Аши (Ashi Studio) произвел в Париже фурор — возможно, самим фактом своего существования
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Фото: Getty Images/Kristy Sparow
Выпускник Парижской школы моды Жюльен Фурнье представил довольно консервативную коллекцию, призванную, по его словам, «воспеть радости жизни»
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Фото: Getty Images/Estrop
Молодой японский модельер Юима Накадзато использовал в своей коллекции цифровую печать по ткани и переработанный текстиль
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Фото: Getty Images/Richard Bord
Вдохновением для Рахула Мишры стали не только птицы, но и морские обитатели
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Фото: Getty Images/Vittorio Zunino Celotto
Именитый ливанец Эли Сааб вновь соединил в своих моделях французское кокетство с арабским шиком
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Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
Глава дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли искал вдохновения в культовых клубах начала 80-х
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Фото: Getty Images/Richard Bord
Жорж Хобейка, еще один ливанский дизайнер, собрал на своем показе всех звезд моды арабского мира, от тунисской модели плюс-сайз Амени Эссейби до саудовской сенсации Амиры Аль-Зухаир
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Фото: Getty Images/Thierry Chesnot
Испанка Хуана Мартин представила строгие геометрические наряды, напоминающие о моде начала 80-х и движении «новых романтиков»
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