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В России появилась гибридная версия кроссовера Geely Monjaro

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Фото: autohome.com.cn
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Российские автодилеры стали предлагать на отечественном рынке гибридный китайский кроссовер Geely Monjaro. Автомобиль стоит в РФ 4,2 млн рублей, сообщило 26 января издание «Российская газета».

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Россиянам стало доступно новое исполнение кроссовера Geely Monjaro. Силовая установка машины сделана на базе полуторалитрового бензинового мотора мощностью 150 л.с., электродвигателя и трехступенчатой гибридной трансмиссии DHT Pro. Суммарная отдача системы составляет 245 л. с. (крутящий момент 540 Нм).

Внешне гибридная версия машины почти ничем не отличается от стандартной бензиновой. Все отличия сводятся к заглушкам диффузоров в переднем бампере, новым колесным дискам, выполненным в аэродинамическом дизайне и зарядному порте на заднем левом крыле.

Geely свой бензиновый кроссовер Monjaro официально в Россию пока не привезла. У дилеров марки первые официальные автомобили должны появиться в марте-апреле текущего года. Модель сертифицирована в РФ с бензиновым турбомотором отдачей 238 л.с., восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода.

16 января стало известно, что один из отечественных дилеров открыл прием заказов на новый семиместный китайский кроссовер Geely Okavango, который официально в РФ не представлен. Переднеприводный автомобиль предлагается в России с полуторалитровым мотором, отдача которого составляет 177 л.с. Мотор работает с роботизированной коробкой. Продавец оценил новую машину в 3,6 млн рублей. Комплектация предлагаемого авто всего одна, но это почти люксовое исполнение Flagship.

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