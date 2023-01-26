Россия и Китай нацелены на нормализацию пассажирского сообщения

Россия и Китай обсуждают увеличение числа авиарейсов. В посольстве заявили, что страны намерены нарастить туристический поток. Полное пассажирское ж/д и авиасообщение могут восстановить весной или летом, передает телеканал «Известия». В посольстве отметили, что после 6 февраля Китай возобновит продажу турпутевок в Россию.

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