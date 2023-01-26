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Еще один фельдшерско-акушерский пункт открыли под Оренбургом

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В селе Репино под Оренбургом построили новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Церемония открытия состоялась в среду, 25 января, сообщает пресс-центр регионального минздрава.

Фельдшерский пункт оснащен современным оборудованием, необходимой мебелью и компьютерной техникой. В модульном здании обустроены кабинет приема, процедурный, прививочный и акушерский кабинеты, аптека.

Обслуживать пункт будет 335 жителей Репино, в том числе 68 детей, пишет РИА «Оренбуржье». Для проведения диспансеризации и профилактического осмотра предусмотрен выезд врача общей практики и врачебной бригады Оренбургской районной больницы.

ФАП возвели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Работы велись с сентября 2022 года.

В конце октября 2022-го под Оренбургом открыли еще один фельдшерско-акушерский пункт. Он расположен на территории села Ивановка и обслуживает 920 жителей ЖК «Перовский».

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