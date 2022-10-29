Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли под Оренбургом
В Оренбургском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщает региональный минздрав.
Пункт построили на территории села Ивановка, он будет обслуживать 920 жителей ЖК «Перовский», в том числе детей. В ФАПе обустроили кабинеты для приема пациентов, акушерский и процедурный кабинеты, пишет РИА «Оренбуржье».
Само помещение приобрели и провели в нем ремонт в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Также было приобретено современное оборудование, компьютерная техника и мебель.
Как уточняет ИА «Урал56.Ру», церемония открытия прошла 28 октября. В ней приняли участие губернатор Денис Паслер, вице-губернатор — министр здравоохранения Татьяна Савинова и глава района Василий Шмарин.
По словам главы региона, в 2022 году в Оренбуржье открыли рекордные 29 фельдшерско-акушерских пунктов и семь врачебных амбулаторий.