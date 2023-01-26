«Столото» и Group-IB за год заблокировали более 38 тысяч мошеннических ресурсов

«Столото» и специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB в 2022 году заблокировали более 38 тыс. ресурсов, которые действовали под видом популярных гослотерей.

Как уточняет пресс-служба «Столото», доступ, в частности, был прекращен к 26 тыс. мошеннических сайтов, 110 мобильным приложениям, 800 фейковым постам, аккаунтам и группам в соцсетях. Также обнаружены почти 11 тыс. постов и рассылок в мессенджерах от злоумышленников и четыре почтовых адреса, с которых велась фишинговая рассылка.

В 2021 году общее количество заблокированных ресурсов было на уровне 23 тыс. При этом тогда было выявлено всего 17 постов и мошеннических рассылок, связанных с лотереями.

По словам заместителя гендиректора многопрофильного холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерины Тутон, компания совместно с правоохранительными органами и специалистами в сфере кибербезопасности продолжает работу по борьбе с мошенниками в цифровом пространстве. «Сегодня уже более 53% лотерейных билетов, распространяемых «Столото», продается в онлайне. А мошенники идут на те платформы, которые пользователи любят», — подчеркнула Тутон.

Согласно прогнозу замглавы Group-IB по направлению Digital Risk Protection Андрея Бусаргина, в текущем году рост случаев онлайн-мошенничества — скама и фишинга — продолжится. «В арсенале злоумышленников появятся новые схемы, инструменты, а мессенджеры, наряду с социальными сетями, станут одним из основных мест атаки на жертву и каналов для передачи скомпрометированных данных», — уточнил он.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.