Концерт Ивана Урганта в Москве отменен

В Москве отменен концерт шоумена и телеведущего Ивана Урганта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 25 января в сообществе Гриши Урганта (под таким псевдонимом артист выступает как певец) в социальной сети «ВКонтакте».

Изначально концерт Гриши Урганта должен был состояться 14 октября 2022 года, но его перенесли на 2 февраля текущего года. Сейчас стало известно, что мероприятие отменено.

«Официальное обращение Григория Урганта к слушателям и зрителям. Уважаемые зрители, концерт 2.02 отменен. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех», — говорится в сообщении.

Шоумен призвал поклонников ждать следующего концерта.

В марте прошлого года стало известно, что Ургант уехал за границу вместе с семьей. В социальных сетях он рассказал, что уехал в отпуск, но скоро вернется. По предварительным данным, он отправился в Израиль, где сейчас находятся многие сбежавшие из России знаменитости.