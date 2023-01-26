Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о втором взрыве в Киеве и столбе дыма над городом
Мир
В Польше сообщили о поступлении в страну первых танков Abrams весной
Мир
В Европарламенте призвали ввести в ЕС военную экономику
Мир
Кличко подтвердил информацию о взрыве в Киеве
Мир
Более 20 чиновников пожаловались на вице-премьера Британии из-за его общения
Армия
Склад боеприпасов ВСУ уничтожен на правом берегу Днепра в Херсонской области
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в некоторых областях и под Киевом
Мир
Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с Днем Республики
Политика
В Крыму предупредили Киев о губительных последствиях в случае нападения
Общество
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Происшествия
В Хабаровском крае женщина замерзла насмерть по пути на работу
Авто
Dacia предложит для обогрева автосидений бесплатные грелки

В Хабаровском крае женщина замерзла насмерть по пути на работу

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Николаевске-на-Амуре женщина насмерть замерзла по пути на работу при температуре –50 градусов. Кроме того, двое мужчин и одна женщина получили серьезные обморожения, рассказали 26 января «Известиям» в администрации Николаевского района Хабаровского края.

Согласно озвученной информации, все пострадавшие — это сотрудники базы, которые работали вахтовым методом. Как рассказали в администрации, трагедия произошла из-за того, что пострадавшие проигнорировали сообщения о погодных условиях и отправились на работу на снегоходе.

Отмечается, что по пути они попали в снежный заряд и блуждали в районе залива Счастья. В результате одна из женщин погибла, а трое других работников получили серьезные обморожения. Двое из них сейчас находятся в реанимации.

«Дошли трое, почему одна женщина от них отделилась — неизвестно. У мужчин, возможно, будет ампутация конечностей», — сообщили в администрации.

По данному факту в управлении Следственного комитета по региону проводится проверка.

Накануне, 25 января, сообщалось, что в Хабаровске охранник не пустил ребенка в детский садик, оставив его на улице при –37 градусах. Отец привел малыша за пять минут до открытия учреждения.

Прокуратура Хабаровского края организовала проверку по факту случившегося.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023