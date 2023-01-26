В Хабаровском крае женщина замерзла насмерть по пути на работу
В Николаевске-на-Амуре женщина насмерть замерзла по пути на работу при температуре –50 градусов. Кроме того, двое мужчин и одна женщина получили серьезные обморожения, рассказали 26 января «Известиям» в администрации Николаевского района Хабаровского края.
Согласно озвученной информации, все пострадавшие — это сотрудники базы, которые работали вахтовым методом. Как рассказали в администрации, трагедия произошла из-за того, что пострадавшие проигнорировали сообщения о погодных условиях и отправились на работу на снегоходе.
Отмечается, что по пути они попали в снежный заряд и блуждали в районе залива Счастья. В результате одна из женщин погибла, а трое других работников получили серьезные обморожения. Двое из них сейчас находятся в реанимации.
«Дошли трое, почему одна женщина от них отделилась — неизвестно. У мужчин, возможно, будет ампутация конечностей», — сообщили в администрации.
По данному факту в управлении Следственного комитета по региону проводится проверка.
Накануне, 25 января, сообщалось, что в Хабаровске охранник не пустил ребенка в детский садик, оставив его на улице при –37 градусах. Отец привел малыша за пять минут до открытия учреждения.
Прокуратура Хабаровского края организовала проверку по факту случившегося.