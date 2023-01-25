В Хабаровске охранник не пустил ребенка в детский сад при –37 градусах
В Хабаровске охранник не пустил ребенка в детский садик, оставив его на улице при –37 градусах. Отец привел малыша за пять минут до открытия учреждения.
В Сети распространилось видео, на котором мужчина оживленно ругается со сторожем.
Прокуратура Хабаровского края начала проверку по факту случившегося.
В декабре во Владикавказе сотрудник детского сада бил маленького мальчика головой об стол. На кадрах заметно, как воспитатель сначала ругает воспитанника, а потом несколько раз резко бьет головой об стол, за которым сидят ребенок и еще несколько детей.