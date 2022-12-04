Во Владикавказе воспитательница несколько раз ударила ребенка головой об стол

Прокуратура Владикавказа начала проверку после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как сотрудник детского сада бьет маленького мальчика головой об стол. Об этом в ведомстве сообщили 4 декабря.

На кадрах заметно, как воспитатель сначала ругает воспитанника, а потом несколько раз резко бьет головой об стол, за которым сидит ребенок и еще несколько детей.

По результатам проверки по факту жестокого обращения с ребенком прокуратура примет меры реагирования.

8 ноября шестилетнего ребенка госпитализировали в Москве после того, как его в детском саду избила воспитательница. По данным «Известий», инцидент произошел в детском учреждении района Северный. Со слов ребенка, воспитатель ударила его по голове в висок, так как он бегал и не слушался. После этого мальчику стало плохо, его госпитализировали.