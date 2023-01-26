Бродячая собака напала на школьника в Набережных Челнах

Школьник пострадал при нападении собаки в Набережных Челнах. Бродячий пес покусал мальчика за шею.

Инцидент произошел 23 января возле школы № 3. Ребенок заметил собаку во дворе и решил ее погладить. Сначала животное спокойно реагировало на прикосновение, но затем внезапно проявило агрессию и укусило ребенка за шею. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на городское сообщество «ВКонтакте».

Мать школьника уточнила, что ребенок ходит на перевязки каждый день, уколы ему ставят раз в три дня. В администрации школы также пояснили, что подавали заявки на отлов собак в исполнительный комитет ежедневно, однако псы продолжали гулять около учебного заведения.

На прошлой неделе в Камчатском крае девочка серьезно пострадала при нападении собаки. Ребенка прооперировали и госпитализировали в реанимацию. Известно, что девочка забралась на территорию частного домовладения, где произошло нападение, через снежный вал.