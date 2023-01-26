Три человека погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае
Три человека получили смертельные травмы при столкновении трех машин на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на региональное управление МВД.
Авария произошла вечером 25 января на Чуйском тракте на территории Красногорского района. По данным правоохранительных органов, 43-летний водитель Hyundai Getz при движении в направлении Горно-Алтайска допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с машиной Honda Accord. После удара Hyundai врезался в Ford Focus.
Погибли водитель первой иномарки и два его пассажира. Водителя Honda и его пассажиров доставили в больницу.
В этот же день крупное ДТП произошло на трассе Калуга — Тула — Михайлов — Рязань в Тульской области. При столкновении микроавтобуса и грузовика погибли девять человек.