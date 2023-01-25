Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Тульской области. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе областного минздрава.

«По предварительным данным, погибли девять человек, данные о пострадавших уточняются», — рассказали в ведомстве.

По информации СМИ, ДТП произошло вечером 25 января на трассе Калуга – Тула – Михайлов – Рязань, где столкнулись автоцистерна «КамАЗ» и микроавтобус Volkswagen. На место происшествия незамедлительно отправились два пожарных расчета и работники скорой медицинской помощи.

Накануне в Пермском крае столкнулись два грузовых автомобиля и пассажирский микроавтобус, который перевозил пациентов. Четыре человека погибли.