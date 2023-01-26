Реклама
Прямой эфир
Армия
Склад боеприпасов ВСУ уничтожен на правом берегу Днепра в Херсонской области
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в некоторых областях и под Киевом
Мир
Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с Днем Республики
Политика
В Крыму предупредили Киев о губительных последствиях в случае нападения
Общество
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Мир
В Белом доме заверили в отсутствии пренебрежения к российским «красным линиям»
Мир
Сообщается о воздушной тревоге в десяти областях Украины
Мир
В США уличили корпорации в желании заработать на конфликте на Украине
Армия
Российские силы вошли в Угледар
Армия
Рогов допустил наступление ВСУ на Бердянск и Мелитополь весной
Мир
Токио воздержался от оценки решений ФРГ и США о поставках танков Украине
Общество
Актера Станислава Садальского выписали из больницы

Прототип российского электрокара «Атом» дебютирует весной

0
Фото: Атом
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый прототип российского электромобиля «Атом», в разработку которого инвестировали глава КамАЗа Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян, планируется показать в апреле-мае 2023 года. Об этом 25 января рассказал гендиректор компании «Атом» Игорь Поваразднюк, его слова приводит ТАСС.

На зарядку становись: электрокары получат российские батареи
Кому нужны 50 тыс. отечественных аккумуляторов

«Мы покажем прототип весной, примерно в апреле-мае. Это будет серия закрытых и открытых мероприятий, куда мы позовем, безусловно, наших акционеров, инвесторов, партнеров, но также постараемся сделать открытую часть для публики», — заявил гендиректор компании.

По его мнению, первый электромобиль будет использоваться для тестирования функциональности интерфейсов человека и машины. Образцы с полным набором функций выйдут осенью текущего года и их не покажут публике, а сразу отправят на испытания. Предполагается, что электромобиль получит четыре версии — двухдверную городскую «Дуо», семейную «Фэмили», а также отдельные исполнения для такси и служб доставки. По оценке Игоря Поваразднюка, модельная линейка будет разработана за счет интерьерных решений и версий программного обеспечения. Запас хода электрокара составит 500 км.

Над электрокаром «Атом» работает целая команда специалистов, которая включает в себя более 250 автомобильных конструкторов и IT-разработчиков с опытом реализации проектов в России, Китае, Европе и США. Официальные продажи машины на электротяге начнутся в 2025 году, первыми ее получат корпоративные клиенты.

25 ноября стартап «Атом» представил логотип своего электромобиля. По утверждению представителей компании, символика электрокара олицетворяет взаимодействие между человеком и электромобилем. В основу логотипа легла идея объединения IT-индустрии и автопрома. Задача команды-разработчиков — сделать электромобиль, соответствующий образу жизни, мировоззрению и пульсу современных поколений, которые являются активными участниками новой городской мобильности, сообщили в пресс-службе «Атома».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023