Прототип российского электрокара «Атом» дебютирует весной

Первый прототип российского электромобиля «Атом», в разработку которого инвестировали глава КамАЗа Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян, планируется показать в апреле-мае 2023 года. Об этом 25 января рассказал гендиректор компании «Атом» Игорь Поваразднюк, его слова приводит ТАСС.

«Мы покажем прототип весной, примерно в апреле-мае. Это будет серия закрытых и открытых мероприятий, куда мы позовем, безусловно, наших акционеров, инвесторов, партнеров, но также постараемся сделать открытую часть для публики», — заявил гендиректор компании.

По его мнению, первый электромобиль будет использоваться для тестирования функциональности интерфейсов человека и машины. Образцы с полным набором функций выйдут осенью текущего года и их не покажут публике, а сразу отправят на испытания. Предполагается, что электромобиль получит четыре версии — двухдверную городскую «Дуо», семейную «Фэмили», а также отдельные исполнения для такси и служб доставки. По оценке Игоря Поваразднюка, модельная линейка будет разработана за счет интерьерных решений и версий программного обеспечения. Запас хода электрокара составит 500 км.

Над электрокаром «Атом» работает целая команда специалистов, которая включает в себя более 250 автомобильных конструкторов и IT-разработчиков с опытом реализации проектов в России, Китае, Европе и США. Официальные продажи машины на электротяге начнутся в 2025 году, первыми ее получат корпоративные клиенты.

25 ноября стартап «Атом» представил логотип своего электромобиля. По утверждению представителей компании, символика электрокара олицетворяет взаимодействие между человеком и электромобилем. В основу логотипа легла идея объединения IT-индустрии и автопрома. Задача команды-разработчиков — сделать электромобиль, соответствующий образу жизни, мировоззрению и пульсу современных поколений, которые являются активными участниками новой городской мобильности, сообщили в пресс-службе «Атома».