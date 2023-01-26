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Xiaomi и Honor возобновили набор сотрудников в российские офисы

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Китайские компании Honor и Xiaomi начали размещать вакансии о наборе сотрудников в свои российские офисы, выяснили «Известия», ознакомившись с информацией на сайтах популярных рекрутинговых агентств. Они ведут поиск специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров. Все опубликованные вакансии датированы 30 декабря и более поздними сроками.

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«У обеих корпораций достаточно большой набор продукции, который идет на отечественный рынок. Чтобы обеспечивать необходимый объем продаж нужны люди, именно поэтому они активно набирает персонал в России», — пояснил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

И Xiaomi и Honor рассматривают возможность полноценного возобновления присутствия брендов в нашей стране, включая маркетинговую активность и продвижение своих продуктов в медиа, соглашаются другие эксперты.

«Сейчас есть несколько стратегий присутствия на российском рынке. Первая — когда компания сама занимается продвижением и маркетингом, вторая — когда соответствующая деятельность происходит через партнеров, и третья — когда компании открывает представительство под другим названием. То, что они вновь открыли вакансии в стране — позитивный сигнал, он может свидетельствовать, что компании выбрали возврат к первой стратегии», — пояснила основатель агентства PR Perfect Кристина Петрова.

И для Xiaomi, и для Honor российский рынок имеет огромное значение. Обе компании хотят работать здесь — именно поэтому они ищут новых людей и постепенно возобновляют маркетинговую активность, подчеркнул генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Возврат поступательно: Xiaomi и Honor возобновляют активность в России

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