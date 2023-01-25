В Самаре загорелся рынок

Рынок загорелся в Промышленном районе Самары в среду, 25 января. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел утром, около 07:50. Огонь охватил торговый павильон на Московском шоссе, 143.

«Площадь пожара составила 15 кв. м. Возгорание удалось ликвидировать в 08:07», — заявили в МЧС, пишет НИА «Самара».

В результате пожара никто не пострадал. На месте работали 17 сотрудников экстренных служб и четыре единицы техники, пишет 63.ру.

7 января стало известно о пожаре в здании рынка в Тольятти. По предварительным данным, произошло короткое замыкание с последующим горением утеплителя кровли. Спасатели эвакуировали 38 посетителей и 46 работников, никто не пострадал.