В Тольятти более 80 человек эвакуировали из-за пожара в здании рынка
Пожар возник в здании рынка в Автозаводском районе Тольятти Самарской области, из-за ЧП эвакуировали 38 посетителей и 46 работников. Об этом в субботу, 7 января, сообщили журналистам в главном управлении МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила в 12:07 мск. По предварительным данным, произошло короткое замыкание с последующим горением утеплителя кровли. Площадь пожара уточняется.
Спасателями была проведена эвакуация находившихся в здании людей. В результате пожара никто не пострадал.
7 января возгорание произошло в торгово-офисном центре «Никольская плаза» в Москве. Огонь вспыхнул в массажном салоне на –1-м этаже — загорелось складское оборудование. Тогда также никто не пострадал, возгорание оперативно ликвидировали.