В Петербурге сгорел автобус

В Приморском районе Санкт-Петербурга утром в среду, 25 января, сгорел автобус. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел около 06:00 на улице Автобусная у дома № 8. Загорелся автобус «ЛиАЗ». В 6:24 огонь был ликвидирован.

По словам источника телеканала в экстренных службах, автобус только выехал из парка, пассажиров внутри не было. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, пожар мог случиться из-за замыкания, уточняет ИА FlashNord.

Ранее, 2 декабря, в городе Салавате в Башкирии сгорел пассажирский автобус. Погибших и пострадавших в результате происшествия не было.