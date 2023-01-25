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В Петербурге сгорел автобус

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В Приморском районе Санкт-Петербурга утром в среду, 25 января, сгорел автобус. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел около 06:00 на улице Автобусная у дома № 8. Загорелся автобус «ЛиАЗ». В 6:24 огонь был ликвидирован.

По словам источника телеканала в экстренных службах, автобус только выехал из парка, пассажиров внутри не было. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, пожар мог случиться из-за замыкания, уточняет ИА FlashNord.

Ранее, 2 декабря, в городе Салавате в Башкирии сгорел пассажирский автобус. Погибших и пострадавших в результате происшествия не было.

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