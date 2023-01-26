В «Опоре России» сообщили об отказах самозанятым в выплатах по уходу за пожилыми и инвалидами

Самозанятым и индивидуальным предпринимателям, которые применяют налог на профессиональный доход (НПД), регулярно отказывают в назначении компенсаций по присмотру за пожилыми и инвалидами. Об этом говорится в письме «Опоры России» председателю Социального фонда РФ (СФР) Сергею Чиркову (есть у «Известий»). Деловое объединение просит дать официальные разъяснения об этом.

В соответствии с указами президента от 2006 и 2013 годов, неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за пожилыми, инвалидами I группы и детьми-инвалидами, имеют право на получение ежемесячных выплат от 1,2 тыс. до 10 тыс. рублей.

При этом, если присматривающий за больным гражданин выполняет работу, в период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию (ОПС), он не имеет права на получение выплат, следует из постановления правительства от 2007 года. В то же время самозанятые применяют НПД и не должны уплачивать страховые взносы в обязательном порядке, а поэтому считаются неработающими, пояснили в «Опоре России».

Тем не менее сотрудники ПФР отказывают самозанятым, поскольку они зарегистрированы в качестве плательщиков НПД и получают доход. Как отмечается в письме «Опоры России», у работников отделений нет четких инструкций для такой категории граждан, и поэтому они отклоняют их обращения «на всякий случай».

При возникновении сложностей работающий на себя должен попросить официальный отказ в отделении ПФР на бланке с печатью и подписью ответственного лица, чтобы в дальнейшем оспорить это решение в суде, отметил операционный директор платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

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Работа не в толк: самозанятым отказывают в выплатах по уходу за пожилыми