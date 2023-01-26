Танковая авантюра

Синхронное решение США и ФРГ о поставке Украине танков «Абрамс» и «Леопард» окончательно меняет характер украинского кризиса. Многочисленные заявления представителей Запада о том, что для них якобы еще существуют некие «красные линии», разбиваются о суровую правду жизни. Все новые истерически предпринимаемые усилия по нанесению России обещанного главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем «поражения на поле боя» ложатся в канву стройной концепции, суть которой предельно ясна.

Западные лидеры не готовы к мирному сосуществованию с Москвой и в поддержании жизнеспособности киевского проекта видят очерченный путь к подталкиванию дезинтеграции российского государства. Голоса немногих условных прагматиков, вроде французского президента Эммануэля Макрона, поглощаются стройным хором политиков-русофобов, увидевших в конфликте шанс для решения вызревавших даже не десятилетиями, а столетиями мечтаний.

Нажим, с которым наиболее радикальная часть антироссийской коалиции продвигает «танковую авантюру», вовсе не случаен. Для США и Европы текущее противостояние принимает экзистенциальный характер. Объем накопившихся внутренних проблем, наглядно проявившихся и в политическом кризисе в Великобритании, и в панической эвакуации из Афганистана, и в штурме конгресса США сторонниками Дональда Трампа, таков, что набором лозунгов и пиар-приемов ход событий не изменить.

Коллективному Западу нужен сплачивающий триумф, который позволит, по крайне мере временно, заставить критиков прежней глобалистской парадигмы смириться с незыблемостью выстраивавшейся Вашингтоном системы. В этом плане Украина оказалась удобным инструментом, который можно творчески использовать в попытках реставрации однополярного миропорядка.

Продолжающиеся поставки тяжелых вооружений режиму Владимира Зеленского преследуют простую тактическую цель — формирование у ВСУ потенциала для прорыва в Крым и оккупации полуострова, что, по замыслу авторов соответствующих планов, должно привести к кризису непосредственно в России. На следующих стадиях основная нагрузка ляжет на национал-предателей и «полезных идиотов» внутри страны, после чего российское государство должно прекратить существование — об этом говорят уже практически впрямую, — а оставшиеся части возглавят деятели уже создающихся постепенно «правительств в изгнании». Зачастую мы недооцениваем решимость наших геополитических оппонентов воплотить в жизнь самые иррациональные и абсурдные на первый взгляд установки. Стремление, как они порой выражаются, «переформатировать Россию» превалирует над здравым смыслом и голосом разума.

Но наши бывшие псевдопартнеры забывают, что, как справедливо заметил Дмитрий Медведев, ядерные державы не проигрывают. Странные попытки повысить ставки до предела и вести конфликт по законам середины XX века игнорируют тот факт, что лишь долготерпение русского народа и руководства вкупе с братской любовью к жителям исторической Малороссии до сих пор не позволили Москве перейти к более решительным шагам.

Безусловно, традиционно сила России заключается в умении не поддаваться на провокации и избегать рискованной эскалации, которая к тому же может поставить под угрозу тысячи, если не миллионы мирных жизней. Однако мы не будем смиренно дожидаться перехода наших конституционно закрепленных границ немецкими и американскими танками. Если Запад планирует перейти к боям без правил, следует вспомнить, что в этой дисциплине представителям России, как известно, не было и нет равных. Они рассчитывают увидеть межгосударственный турнир по танковому биатлону — но в итоге дождутся асимметричного ответа, который навсегда закроет вопрос о реставрации Pax Americana, заодно и завершив досрочно эпопею с бесславным украинским проектом, принесшим лишь боль и страдания жителям исконно русских земель.

Автор — проректор Дипакадемии МИД РФ

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