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Страховка для ТЦ от пожаров подорожала в России на 5-20%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В РФ выросла цена страховки для торговых центров, это произошло на фоне массовых пожаров в прошлом году. Об этом «Известиям» рассказали сразу несколько источников на рынке недвижимости.

Страховка для ТЦ от пожаров подорожала в 2023 году на 5–20%, рассказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Он пояснил, что 2022 год был крайне неудачным для отрасли, торговые центры пережили более 10 пожаров. Застрахованные собственники ТЦ обращались за выплатами в страховые, а они, в свою очередь, — в Национальную перестраховочную компанию. Именно она покрывала часть убытков при превышении лимита.

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По словам эксперта, в этом году перестраховочная компания пересмотрела свою политику в отношении пожаров, ее требования к страховщикам ужесточились. Они, в свою очередь, внесли изменения в работу с ТЦ. Поэтому собственники торговых центров, которые заключают договоры со страховыми компаниями в этом году, столкнулись с повышением цены страховки в зависимости от состояния объекта и его защищенности.

«Повысились требования страховщиков и при проведении расследований обстоятельств пожаров. К примеру, если ранее в ТЦ уже выявили нарушения, то собственнику будет сложно получить возмещение, — подчеркнул Павел Люлин. — Пока отрасль обсуждает сложившуюся ситуацию, в ближайшее время собственники запланировали провести совещания с представителями страховых компаний, а также МЧС».

Представители торговых центров, которые объединены в другую организацию — Российский совет торговых центров, сказали «Известиям», что основная часть договоров со страховыми компаниями заключена во II и III кварталах прошлого года и еще действует. Тарифы обычно не повышают при пролонгации договора при отсутствии выплат в предыдущем периоде, уточнили там.

Действительно, страховщики сейчас стараются более подробно и детально изучать риск, поэтому в отношение торговых центров, где есть какие-либо нарекания к качеству риска или были неблагоприятные события за прошедший год, возможно повышение цен со стороны страховщика, заметили «Известиям» в «Абсолют Страховании», но этот процесс не носит массового характера.

Заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу компании «Ингосстрах» Алексей Галахов сказал «Известиям»: «Все мы видели произошедшие недавно крупные пожары в торговых центрах с тяжелыми последствиями, причины пожаров схожие — это проведение несанкционированных ремонтных и сварочных работ, различные нарушения противопожарных норм и правил. Мы скорректируем наши методики оценки рисков и возможных последствий и условия наших полисов. Этот сегмент уже ушел в минус на 15–20 млрд рублей и выбрал у всего рынка все собранные за предыдущие 15 лет премии, поэтому тарифы будут приведены в соответствии с реальным уровнем риска».

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В «Росгосстрахе» добавили: тариф для каждого принимаемого «Росгосстрахом» на страхование торгового центра рассчитывается индивидуально, учитываются потребности клиента в страховой защите имущества и множество факторов, характеризующих этот объект.

После ряда крупных убытков тарифы закономерно растут, это нормально, в среднем повышение может составлять 10-20%, заметили в «АльфаСтраховании». Но крупные убытки этого года коснулись не всех сегментов торговли и, например, повышать тариф для современного ТЦ в центре города из-за пожара на складе Ozon, например, нелогично, добавили там.

Крупное возгорание произошло на складе Ozon в Истринском районе Московской области 3 августа. До прибытия спасателей самостоятельно из здания вышли свыше 1 тыс. человек. Тогда обрушились кровля и стены склада на площади 22 тыс. кв. м. На следующий день открытое горение было ликвидировано.

В результате инцидента один человек погиб, еще 13 пострадали.

Тогда глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс оценил потенциальный ущерб от возгорания на сумму свыше 10 млрд рублей. Ответственность Ozon за последствия пожара застрахована на 12 млрд рублей.

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