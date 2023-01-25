В российских банках рассказали о тестировании отечественных банкоматов

В ряде российских банков «Известиям» 25 января сообщили о тестировании отечественного банкомата, а также о переговорах с производителем устройства.

Так, в ВТБ рассказали, что в декабре банк приступил к тестированию опытно-промышленного образца банкомата SAGA S-200 ATM российского производства.

«Мы проверяем соответствие этого устройства основным критериям выбора новых моделей — высокому уровню технологической базы и надежности. И стремимся к тому, чтобы наши банкоматы работали как мини-офисы с комплексным обслуживанием: от снятия наличных и пополнения карт до открытия накопительных счетов и вкладов», — сказали там, уточнив, что после завершения тестирования в феврале планируется провести опытно-промышленную эксплуатацию нескольких пилотных устройств.

Директор по информационным технологиям банка «Хоум Кредит» Алексей Байков сообщил, что финансовая организация тестировала банкомат непосредственно на производстве компании «САГА».

«На длительный тест его не предоставляли, поскольку сейчас это штучное производство под заказ. К тому функционалу, который мы смогли оценить при тестировании, у нас замечаний нет: это качественный современный банкомат с хорошей скоростью работы. Мы планируем взять данное устройство на длительный тест, как только это станет возможным», — заключил он.

В «Ак Барс» рассказали, что банк ведет переговоры с «САГА Технологии» и планирует заключить договор на тестирование одного банкомата в течение трех месяцев, после чего будет принято решение о дальнейшем использовании устройства.

В Почта Банке также заявили, что рассматривают проведение тестирования банкоматов альтернативных поставщиков, в том числе российского.

«В случае появления на рынке банкоматов российского производства, удовлетворяющих всем требованиям регулятора и банка, а также потребностям клиентов, мы с удовольствием рассмотрим возможность их использования», — добавили там.

Директор подразделения диджитал банка «ДОМ.РФ» Олег Комлик отметил, что финансовая организация находится в поисках партнера для начала тестирования, а также параллельно ведет проект по отказу от использования зарубежного ПО на банкоматах и переходе на отечественное решение.

В пресс-службе УБРиР сообщили, что в настоящее время банк не участвует в тестировании таких отечественных устройств, однако рассматривает эту возможность.

Ранее, 12 сентября прошлого года, в компании АО «САГА Технологии» рассказали «Известиям», что производственные мощности позволяют выпустить 20–25 тыс. банкоматов SAGA S-200 ATM в 2023 году. Там же добавили, что есть предзаказ.